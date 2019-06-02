Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев прокомментировал разгромное поражение своей команды в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс». Встреча прошла на площадке в Сент-Луисе и завершилась со счетом 7:2.

В интервью официальному сайту лиги Барбашев заявил, что ему приятно было забросить шайбу в своем первом финале Кубка Стэнли. «На самом деле это не имеет значения, потому что мы проиграли, да еще и с таким счетом», — добавил хоккеист.

По мнению Барбашева, его команде необходимо сыграть с умом и всем вместе, как во втором матче серии, в котором «Сент-Луис» победил.

Напомним, сейчас счет в серии составляет 2:1 в пользу «Брюинс». Первые две встречи прошли в Бостоне, на старте серии «Сент-Луис» проиграл, однако второй матч выиграл в овертайме. Следующая встреча команд пройдет 4 июня, во вторник.