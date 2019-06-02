Белорусская экс-биатлонистка Дарья Домрачева отреагировала на победу английского «Ливерпуля» в финале футбольной Лиги чемпионов.

В своем «Инстаграме» бывшая спортсменка выложила фотографию с главным тренером «мерсисайдцев» Юргеном Клоппом и обрадовалась победе любимой команды.

«Что, если эти кепки приносят удачу?», — подметила биатлонистка, намекнув, что на фото Юрген Клопп в кепке с ее именем. «Великий тренер! Великая команда с сильным командным духом! Чемпионы!», — написала Домрачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 1 Июн 2019 в 11:10 PDT

Напомним, вчера, 1 июня, в финале самого престижного футбольного клубного турнира «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. На 24-й секунде в матче был назначен пенальти, который реализовал Мохаммед Салах, а затем отличился Дивок Ориги.