Немецкий тренер Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», рассказал, о чем он говорил по телефону с коллегой Хосепом Гвардиолой после финала Лиги чемпионов. Слова наставника «мерсисайдцев» приводит портал Independent.

Выйдя к журналистам, Клопп рассказал, что только что поговорил с тренером «Манчестер Сити». «Мы пообещали, что надерем друг другу задницы в следующем сезоне. Будем бороться за все и посмотрим, что получим в итоге», — рассказал Клопп, добавив, что набрать 97 очков в АПЛ и выиграть Лигу чемпионов в сезоне — это невероятно долгий путь, но «Ливерпуль» его прошел.

Также Клопп пошутил, что главный физиотерапевт «Ливерпуля» работал в «Манчестер Сити» в начале года, но хотел выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, вчера, 1 июня, в финале самого престижного футбольного клубного турнира «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. На 24-й секунде в матче был назначен пенальти, который реализовал Мохаммед Салах, а затем отличился Дивок Ориги.