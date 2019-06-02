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  • 13:20,  2 июня 2019
Футбол
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Черчесов о победе «Ливерпуля»: Финал как финал

Станислав Черчесов. Фото: РФС
Станислав Черчесов. Фото: РФС

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал свое мнение по поводу финального матча главного еврокубкового футбольного турнира — Лиги чемпионов.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Черчесов кратко сказал о своих впечатлениях от матча «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»: «Финал как финал». Помощник Черчесова Гинтарас Стауче добавил: «Одна команда выиграла, а другая проиграла».

Напомним, вчера, 1 июня, в финале самого престижного футбольного клубного турнира «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. На 24-й секунде в матче был назначен пенальти, который реализовал Мохаммед Салах, а затем отличился Дивок Ориги.

Сейчас сборная России под руководством Станислава Черчесова готовится к отборочным матчам чемпионата Европы по футболу против Кипра и Сан-Марино. Игры пройдут 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде.

Текст:  Анастасия Матросова
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