Бывший лыжник сборной России Максим Вылегжанин поделился мнением об изменении формата гонки в гору на соревнованиях «Тур де Ски».

В интервью порталу Р-Спорт Вылегжанин заявил, что сейчас сложно что-то говорить, нужно посмотреть, как все пройдет в новом формате. «Обгоны? Почему нереально-то? До горы еще сколько ехать, не забывайте. Растянуть группу можно», — рассказал экс-член российской команды.

По мнению Вылегжанина, организаторы должны были на что-то ссылаться, чтобы принимать такое решение, а не просто так взяли и поменяли формат.

Напомним, ранее поступила информация о том, что этап «Тур де Ски», подразумевающий гонку в гору, спортсмены будут бежать с общего старта. По мнению специалистов, такой формат может помочь выиграть норвежцу Йоханнесу Клэбо.