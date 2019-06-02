Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как изменилась её жизнь с переездом в Петербург к мужу Михаилу.

В интервью порталу Nevasport Куклина заявила, что с 2013 года живет в Северной столице, сама она родом из Ямало-Ненецкого автономного округа, город Лабытнанги. «Долго привыкала, может, даже до сих пор привыкаю. Не очень нравится климат, а так жить в большом городе нравится», — рассказала спортсменка сборной России по биатлону.

«На родине бываю очень редко, в лучшем случае один-два раза в год», — добавила Куклина. На российских соревнованиях биатлонистка представляет сборную родного региона — ЯНАО.

Напомним, сборная России по биатлону на этой неделе завершила сбор в Белокурихе, Алтайский край.