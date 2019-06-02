Российская биатлонистка Лариса Куклина в первом же сезоне на Кубке мира смогла завоевать золото в эстафете, а также впечатлила многих любителей этого вида спорта своей стрельбой.

Только-только завершился восстановительный сбор российской команды на базе в алтайской Белокурихе. На нем присутствовала и Лариса Куклина. Nevasport поговорил со спортсменкой и узнал, какой у биатлонистки настрой на следующий сезон, как дела у отстраненной Маргариты Васильевой и как из маленького города Лабытнанги спортсменка переехала в Петербург.

Как прошел ваш отдых после сезона? Готовы начать подготовку к новому соревновательному году?

Отдых прошёл незаметно, так как была операция на нос. Дни отпуска в больнице проходили не совсем так, как хотелось бы. Подготовку, конечно, готова начать. В этом плане у меня желание неимоверное.

Можно ли сейчас сказать, что все ваши проблемы со здоровьем позади, и в следующем сезоне результаты будут лучше?

Как минимум, я на это очень надеюсь!

Скандал с пропуск допинг-тестов Маргариты Васильевой стал одним из главных инфоповодов прошедшего сезона в сборной. Сейчас команда как-то поддерживает Маргариту?

Мы периодически общаемся с Маргаритой, и конечно все ждём положительного исхода этой ситуации! Она сильный спортсмен и нужна команде!

Есть ли в системе ADAMS огрехи? Сама система не такая гибкая, или спортсменам необходимо быть внимательнее при заполнении?

В заполнении системы АДАМС всю ответственность несёт и отвечает только спортсмен! В систему пытаются вносить коррективы каждый год для удобства спортсменов.

Насколько сложно заполнять профиль в системе ADAMS? Ваши впечатления от работы с сервисом.

Ничего сложного нет, просто надо побольше уделять внимания и не забывать, что это в первую очередь нужно мне, а не другому лицу!

Изначально вы занимались лыжными гонками, а потом перешли в биатлон. Желание попробовать себя в биатлоне пришло само или тренеры предложили?

В принципе я понимала, что меня ждёт впереди. В школе имени Ахатовой Т.В., где я начинала свой путь, выдающимися спортсменками были именно биатлонистки.

Когда начали появляться первые результаты в биатлоне? Вам больше нравится стрелковая или лыжная часть в гонках?

Результаты стали появляться постепенно, больше конечно нравилась лыжная часть, стрельба на то время был не мой конёк. Но за счёт быстрого хода отыгрывать получалась нормально. Сейчас же всё поменялось.

Есть ли у вас любимые гонки и дистанции?

Любимые гонки и дистанции – это всё, что больше 10 километров, очень люблю гонку преследования, индивидуальную гонку и марафон. На марафоне всегда чувствую себя комфортнее всего!

Ваш путь в основную сборную России был долгим и тернистым. Могли попадать уже в сезоне 2017/18, поскольку выполнили критерии отбора, однако что-то пошло не так. Как вы справились с тем, что вас не взяли в команде?

Вроде бы выполняешь критерии отбора, а в сборной места для тебя нет! Но как показывает практика – это только делает спортсмена сильнее. Россия – очень большая страна, много сильных и талантливых спортсменов, а сборная не резиновая. И я это понимаю!

Максим Цветков в нынешнем сезоне прошел критерии отбора в сборную, однако в списки основной и резервной команд не попал по неизвестным причинам. Что пожелаете Максиму в новом сезоне?

Он вернётся в сборную! Пожелаю терпения и не терять желания!

Вы родом из города Лабытнанги, а ваш муж Михаил – из Петербурга. Как вы познакомились? Как Михаил стал вашим личным тренером?

Познакомились в “Вконтакте”, лайкнули другу другу фото и завязался разговор. Я ему и его семье очень благодарна, они меня поддерживали и помогали как никто другой, когда решила вернуться (прим. редактора – в спорт). Муж внёс большие коррективы в мою подготовку, с ним стало получаться изменить скорость своего лыжного хода и появилось большое желание к своей работе!

Как вы поддерживаете себя в форме? Сложно ли следить за питанием? Опишите свой идеальный прием пищи.

У меня муж не даёт расслабиться! Шучу. До этого зимнего сезона у меня вообще была большая проблема набрать вес, именно сухую мышечную массу, вес либо катастрофично падал от наших нагрузок, либо стоял на месте, сейчас всё обстоит немного получше, мы знаем проблему и работаем над ней. За весну без физических нагрузок мне удалось прибавить немного в весе и надеюсь, что эти килограммы останутся при мне. Рацион питания очень разнообразен, главное съедать нужное количество ккал, в моем случае это примерно 2500 — 3000 ккал (прим. Редактора – в день).

Как долго вы живете в Петербурге? Нравится ли вам город, если да, то чем? Часто ли бываете на родине?

В Санкт-Петербург переехала жить к мужу в 2013 году. Долго привыкала, может, даже до сих пор привыкаю. Не очень нравится климат, а так жить в большом городе нравится. На родине бываю очень редко, в лучшем случае 1-2 раза в год.

Биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев отличается большим интересом к внутренней кухне сборной России. Как вы относитесь к нему?

К Дмитрию Губерниеву отношусь с уважением и понимаем. Каждый занимается своей работой, для всех идеален не будешь!