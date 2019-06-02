Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов поделился мнением о новичке сборной России по футболу Николае Комличенко.

Слова Смолова приводит агентство Р-Спорт. Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат. «Я с ним знаком еще по «Краснодару». Все хотят играть в сборной и представлять страну», — заявил футболист, добавив что Комличенко занимался по укороченной программе, поскольку прилетел в Москву только утром.

Также Смолов отметил, что смена имиджа пошла его коллеге на пользу: «Наконец-то подстригся, прическа до этого была неудачной».

Напомним, сборная России по футболу сейчас проходит подготовку к матчам отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года. Следующими соперниками станут сборные Кипра и Сан-Марино.