Футбольные клубы «Томь» и «Уфа» начали ответную встречу в рамках переходных игр команд РПЛ и ФНЛ.

Матч проходит в Томске на стадионе «Труд». Бригаду арбитров возглавляет судья Виталий Мешков из города Дмитров, ассистируют ему Максим Гаврилин из Владимира и Тихон Калугин из Москвы.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Уфа» заняла 14-е место, а «Томь» стала третьей в Первом дивизионе. Лицензию РПЛ «Томь» на следующий сезон пока не получила.

Первая встреча завершилась победой «Уфы» на домашнем стадионе со счетом 2:0. Автогол на счету Исмаила Эдиева, также отличился Сильвестр Игбун. Для того, чтобы выйти в РПЛ, «Томи» требуется обыграть соперника со разницей минимум в три мяча.

Во втором стыковом противостоянии сегодня сойдутся самарские «Крылья Советов» и ФК «Нижний Новгород».