С 31 мая по 2 июня в Петербурге проходит фестиваль спорта и развлечений «Кубок форта Константин 2019». Мероприятие проводится в Кронштадте в районе форта Константин, где располагается вейкпарк Kingwinch.

В рамках фестиваля в акватории Петербурга проходят открытые соревнования по кабельному вейкбордингу от компании Kingwinch (призовой фонд — 250 тысяч рублей), а также официальный чемпионат Санкт-Петербурга по сапсёрфингу и сертифицированный этап Чемпионата мира по вейксерфингу, призовой фонд — 200 тысяч рублей.

Соревнования стартовали каждый день в 12:00 по московскому времени.

Фоторепортаж с первого дня соревнований от Nevasport:

В качестве развлекательной программы на мероприятии прошел фестиваль запуска воздушных змеев «Фортолет-2019», а также в каждый из дней выступали музыкальные коллективы, проводились конкурсы и шоу-кейсы.