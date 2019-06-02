Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Свищев прокомментировал информацию от британских СМИ о возможном отстранении России от Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за допингового дела Данила Лысенко.

В интервью порталу РИА Новости Свищев заявил, что так начинается новый виток истерии перед новым олмипийским циклом 2020 года. «Наши западные партнеры не знают как реагировать: РУСАДА восстановлена в правах, Международный олимпийский комитет выдал заявление, что Россия будет выступать, в том числе и под российским флагом», — сказал Свищев, добавив, что именно поэтому СМИ начинают искать новые поводы задеть Россию.

Напомним, британское издание The Sun опубликовало информацию о том, что Россию могут отстранить от участия в ОИ-2020 из-за того, что чиновники ВФЛА помогали прыгуну в высоту Данилу Лысенко выступать на соревнованиях под допингом.