Российский биатлонист Александр Логинов в межсезонье защитил магистерскую диссертацию в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского.

Спортсмен обучался в Институте физической культуры и спорта, а свою выпускную квалификационную работу посвятил избранному виду спорта. Тема его диссертации — «Исследование особенностей организации и реализации волевой подготовки биатлонистов».

Как сообщается в пресс-релизе института, работа Логинова вызвала большой интерес у комиссии, присутствующие на защите задавали вопросы не только по конкретному исследованию, но и также о профессиональной деятельности биатлониста.

Защита магистерской работы прошла 24 мая. Теперь Александр Логинов является магистром физической культуры и спорта.

Напомним, восстановительный сбор в Белокурихе Александр Логинов пропустил, к сборной России он присоединится на следующем подготовительном этапе.