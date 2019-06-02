Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о том, в чем хочет быть похожим на своего одноклубника, хавбека сборной России Александра Головина.

В интервью порталу Mundial Фабрегас рассказал, что Головин очень мощно бьет по воротам на тренировках. «Когда он выбегает на тренировку, то как шарахнет… Бам! Он наносит удар по мячу и бьёт очень сильно», — сказал испанец, добавив, что смотрит на это с удивлением, поскольку больше так сделать не может.

«Он понятия не имеет, что я отдал бы всё, чтобы стать таким же, чтобы делать то же самое снова», — сказал Фабрегас.

Напомним, Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года после чемпионата мира по футболу. Зимой 2019 года к «монегаскам» присоединился и Сеск Фабрегас.