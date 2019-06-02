Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сыграла в футбол в перерыве между шоу в Японии.

Видео, как Туктамышева пинает мяч в коридоре, в Instagram выложил агент Ари Закарян.

Ранее российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали совместный номер на ледовом шоу в Японии Fantasy On Ice.

Также в шоу принимают олимпийские чемпионы Алина Загитова, Юдзуру Ханю и Евгений Плющенко. Загитова исполнила свою произвольную программу минувшего сезона в образе Кармен, которая принесла ей победу на чемпионате мира в Сайтаме. Елизавета Туктамышева также исполнила одну из программ прошлых лет в образе Клеопатры.

В рамках тура Fantasy On Ice фигуристы посетят четыре японских города: Макухари, Сендаи, Кобе и Тойама.