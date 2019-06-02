В ответном стыковом матче за право сыграть в новом сезоне российской премьер-лиги «Томь» дома обыграла «Уфу» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил нападающий томского клуба Алексей Гасилин с передачи Исламнура Абдулавова на 11-й минуте.

Отметим, на последних минутах матча вратарь уфимской команды Александр Беленов получил две желтые карточки и был удален с поля.

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды Вадима Евсеева — по сумме двух встреч в российской премьер-лиге сыграет «Уфа», в ФНЛ остается «Томь».

Во еще одном стыковом матче, который начнется в 17:00, встретятся «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Первая игра завершилась победой самарского клуба со счетом 3:1.

Напомним, напрямую в ФНЛ вышли «Тамбов» и «Сочи», вылетели из чемпионата России махачкалинский «Анжи» и красноярский «Енисей».