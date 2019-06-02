Бывший тренер молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, официально об этом будет объявлено в понедельник, 3 июня.

В начале недели, 28 мая, ЦСКА сообщил на официальном сайте об уходе Игнашевича из клуба. 39-летний специалист в сезоне-2018/19 входил в тренерский штаб молодежной команды, которая завоевала в своем первенстве золотые медали.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды. Игнашевич входил в тренерский штаб «молодежки» в сезоне 2018/19, команда звоевала золотые медали первенства. ЦСКА поблагодарил Игнашевича за годы, проведенные в московскому клубе, и пожелал успеха в тренерской деятельности.

Напомним, Игнашевич завершил спортивную карьеру в 2018 году. На протяжении четырнадцати лет — с 2004 по 2018 год — игрок защищал цвета московского ЦСКА.

«Торпедо» под руководством Игоря Колыванова заняло в первое место в центральной зоне ПФЛ.