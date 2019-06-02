Нападающий петербургского СКА Василий Подколзин намерен продолжить карьеру в НХЛ после окончания контракта с армейским клубом.

«Василий Подколзин сказал – через переводчика, – что намерен играть в НХЛ после того, как его контракт в КХЛ закончится. 19 команд говорили с ним», – написал в журналист Стив Эллис в Twitter.

Отметим, соглашение хоккеиста с петербуржцами заканчивается в конце сезона-2020/21.

Ранее обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман оценил шансы российского хоккеиста Василия Подколзина быть выбранным в топ-10 драфта новичков НХЛ.

Напомним, в рейтинге скаутского бюро Подколзин уступает только финскому форварду Каапо Какко из ТПС. На третьей строчке значится шведский защитник клуба АИК Филип Броберг.