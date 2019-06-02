Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар в скором времени перейдет в мадридский «Реал».

Об этом сообщает Sunday Times. По информации источника, руководство мадридского клуба договорилось о переходе Азара за 110 миллионов евро. Отмечается, что в качестве бонуса за выступления бельгийца «Челси» может получить дополнительно 15 миллионов евро.

Ранее Эден Азар заявил, что финал Лиги Европы против «Арсенала» стал его последним матчем в составе «Челси».

Напомним, в финале Лиги Европы «Челси» разгромил «Арсенал» со счётом 4:1, Азар отметился двумя забитыми голами. После завершения матча Азар объявил о своём уходе из лондонского клуба. По словам Азара, окончательное решение он примет в течение нескольких дней, однако футболист думает, что этим матчем попрощался с командой. «В футболе ничего нельзя знать наверняка», — сказал полузащитник.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек отыграл во всех турнирах 51 матч, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.