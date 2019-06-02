Нападающий сборной Финляндии и «Йокерита» Марко Анттила рассказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина с финским клубом.

По словам Анттилы, только время покажет, сможет ли Финляндия снова повторить успех без звёзд НХЛ. Он отметил, что для него будет большой честью ещё не раз надеть форму сборной.

«Точно так же я хочу выиграть трофей с «Йокеритом» в КХЛ, где очень сложный чемпионат, участие в котором многим из нас помогло добиться этого успеха на чемпионате мира», — сказал Анттила, слова которого приводят «Известия».

Ранее сообщалось, что аналитики не верят в победу сборной Финляндии по хоккею на следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Ставки на победу Финляндии принимаются с коэффициентом 12.50. Это соответствует вероятности 7%.