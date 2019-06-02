Генеральный директор башкирской «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что главный тренер команды Вадим Евсеев продолжит работу в следующем сезоне.

По словам Газизова, которые приводит Sport24, никаких предпосылок что-то менять нет, и Евсеев остается.

Напомним, в ответном стыковом матче за право сыграть в новом сезоне российской премьер-лиги «Томь» дома обыграла «Уфу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий томского клуба Алексей Гасилин с передачи Исламнура Абдулавова на 11-й минуте.

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды Вадима Евсеева — по сумме двух встреч в российской премьер-лиге сыграет «Уфа», в ФНЛ остается «Томь».

Напомним, напрямую в ФНЛ вышли «Тамбов» и «Сочи», вылетели из чемпионата России махачкалинский «Анжи» и красноярский «Енисей».