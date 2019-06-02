Вратарь «Ростова» и сборной России Сергей Песьяков рассказал о своем вызове в национальную команду.

По словам Песьякова, он понимает, что шансы сыграть в предстоящих матчах у меня минимальные. Игрок считает, что получил карт-бланш, поскольку все находятся в отпусках.

«Думаю, что я сейчас – четвертый вратарь в сборной. Идет некая перестраховка, в связи с этим вызвано чуть больше вратарей, чем обычно», — сказал Песьяков, слова которого приводит официальный сайт РФС.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал вызов голкипера дончан Сергея Песькова в сборную России. Тренер отметил, мыслей, что это будущий вратарь сборной России, у него не было.

Напомним, ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со списком футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020.