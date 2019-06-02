Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор в Twitter поделился мнением о бое между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

«Я на собственном опыте знаю о прочности мексиканского подбородка. Они поднимаются с пола, как будто это какой-то триллер. Это никогда на закончится, пока будут мексиканцы. Благослови их Бог! Поздравляю Энди Руиса», – написал Макгрегор в Twitter.

Ранее мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы. В седьмом раунде Руис победил техническим нокаутом, до этого дважды в третьем раунде отправляя соперника в нокдаун. Мексиканец ранее побеждал 33 раза и уже имел одно поражение.