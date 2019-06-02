Официальный сайт УЕФА опубликовал список 20 футболистов, которые вошли в состав команды сезона-2018/19 в Лиге чемпионов.

Лучшими вратарями стали Алисон Бекер «Ливерпуля» и Марк-Андре тер Штеген и«Барселоны».

В защитной линии — три игрока «Ливерпуля», это Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон, а также Матейс де Лигт из «Аякса» и Ян Вертонген из «Тоттенхэм Хотспур».

Полузащитниками команды сезона стали: Мусса Сиссоко из «Тоттенхэм Хотспур», Хаким Зиеш из «Аякса», Кевин де Брёйне из «Манчестер Сити», Френки де Йонг из «Аякса», Танги Ндомбеле из «Лиона», Жоржиньо Вейналдум из «Ливерпуля», Душан Тадич из «Аякса» и Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити».

Лучшие нападающие — Давид Нерес из «Аякса», Лионель Месси из «Барселоны», Садио Мане из «Ливерпуля», Криштиану Роналду из «Ювентуса» и Лукас Моура из «Тоттенхэм Хотспур».

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов 2018/19, в финальном матче обыграв «Тоттенхэм». Игра проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.