Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк может стать футболистом московского «Динамо».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, «Динамо» намерено предложить контракт игроку.

Текущее соглашение игрока с южанами истекло, и он может перейти в команду Дмитрия Хохлова на правах свободного агента.

В сезоне-2018/19 Паршивлюк принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что московское Динамо» приобрело 20-летнего полузащитника Себастьяна Шимански. Соглашение с поляком рассчитано на пять лет.Атакующий полузащитник находится в расположении сборной Польши, после присоединится к бело-голубым. Сумма трансфера составила рекордные для «Легии» 5,5 млн евро. В минувшем сезон он сыграл польский клуб 34 матча в чемпионате Польши, забил два гола и отдал шесть передач.