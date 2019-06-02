Итальянский нападающий «Марселя» Марио Балотелли не исключил вероятности перехода в «Парму».

По словам Балотелли, он ещё ничего не решил и даже ничего не обсуждал со своим агентом, потому что сначала он хочет немного насладиться отпуском.

«Но играть за „Парму“ будет честью для меня», — сказал Балотелли, слова которого приводит Football Italia.

Отметим, соглашение Балотелли с «Марселем» истекает 30 июня текущего года.

Ранее Балотелли грозило отстранение от матчей Лиги 1 до конца сезона за то, что он сломал нос игроку «Бордо» Пабло Насименто. Инцидент произошел в матче 31 тура чемпионата Франции: итальянец ударил соперника локтем, в связи с чем и произошел перелом костей носа. Стоит отметить, что Насименто в том матче был удален с поля спустя некоторое время — и причиной стал стык с Балотелли.