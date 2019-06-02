В ответном стыковом матче «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0, но не пробился в РПЛ.

Единственный мяч забил полузащитник нижегородцев Даниил Фомин с пенальти на 45-й минуте встречи.

Отметим, футболист самарского клуба Паул Антон на 55-й минуте не смог реализовать 11-метровый удар.

Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу «Крыльев Советов», таким образом по сумме двух встреч в российской премьер-лиге остается команда Миодрага Божовича, а подопечные Дмитрия Черышева возвращаются в ФНЛ.

В параллельном ответном стыковом матче за право сыграть в новом сезоне российской премьер-лиги «Томь» дома обыграла «Уфу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий томского клуба Алексей Гасилин с передачи Исламнура Абдулавова на 11-й минуте.

Напомним, напрямую в ФНЛ вышли «Тамбов» и «Сочи», вылетели из чемпионата России махачкалинский «Анжи» и красноярский «Енисей».