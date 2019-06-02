Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал, как встал в ворота в матче против «Томи».

По словам Кротова, он подошёл и сказал, что встанет в ворота и сможет сыграть, а если бы не был уверен в своих силах, то не пошел бы. Игрок отметил, что волнение присутствовало, но он справился и поймал мяч.

«Наш тренер по вратарям Юрий Перескоков сказал, что я уверенно совершил три 100-процентных действия: встал в ворота, забрал мяч и выбил. Хорошо, что финальный свисток раздался так быстро. Главный тренер Вадим Евсеев уже пошутил, сказал, что я — новый Тихонов», — сказал Кротов, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, в ответном стыковом матче за право сыграть в новом сезоне российской премьер-лиги «Томь» дома обыграла «Уфу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий томского клуба Алексей Гасилин с передачи Исламнура Абдулавова на 11-й минуте.

В конце матча Александра Беленова удалили за затяжку времени, и Вячеслав Кротов встал в воротах.

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу команды Вадима Евсеева — по сумме двух встреч в российской премьер-лиге сыграет «Уфа», в ФНЛ остается «Томь».

Напомним, напрямую в ФНЛ вышли «Тамбов» и «Сочи», вылетели из чемпионата России махачкалинский «Анжи» и красноярский «Енисей».