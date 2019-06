View this post on Instagram

Алина Загитова, под чутким руководством Алексея Рогонова, разучивает обманные движения и разминается перед шоу "Fantasy on ice" в Японии. ⚽⛸️ @azagitova . . . #АлинаЗагитова #АлексейРогонов #zagitova #alinazagitova #yuzuruhanyu #figureskating #football #финты #japan #FantasyOnice #Puma