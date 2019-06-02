Российский фигурист Алексей Рогонов опубликовал в Instagram видео, на котором олимпийская чемпионка Алина Загитова разучивает футбольные финты перед шоу Fantasy on Ice.

«Алина Загитова, под чутким руководством Алексея Рогонова, разучивает обманные движения и разминается перед шоу «Fantasy on Ice» в Японии», — подписал видео Рогонов.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева сыграла в футбол в перерыве между шоу в Японии.

Видео, как Туктамышева пинает мяч в коридоре, в Instagram выложил агент Ари Закарян.

Ранее российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева показали совместный номер на ледовом шоу в Японии Fantasy On Ice. В рамках тура Fantasy On Ice фигуристы посетят четыре японских города: Макухари, Сендаи, Кобе и Тойама.