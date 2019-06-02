Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о возможных соперниках своего сына.

По словам Абдулманапа, идет разработка троих соперников, это Фергюсон, реванш с Макгрегором и Дастин Порье. Нурмагомедов-старший отметил, что 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, и он готовится к любому из этих соперников, но для Абдулманапа было бы логическим провести бой с Дастином Порье.

«А Макгрегор пусть хоть с кем-нибудь подерётся!» — сказал Абдулманап Нурмагомедов, слова которого приводит группа UFC / ONE FC / PFL во «ВКонтакте».

Напомним, бой между Макгрегором и Нурмагомедовым прошел 6 октября 2018 года в рамках встречи UFC 229. Победу одержал россиянин, однако после поединка произошла потасовка между командами и оба бойца были дисквалифицированы на срок от полугода до 9 месяцев.

Ранее ирландский боец ММА Конор Макгрегор оценил возможность боя-реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Также ирландский боец уточнил, что уважает своего бывшего соперника.