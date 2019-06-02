Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард французского «Пари Сен Жермен» Неймар хотят перейти в «Барселону».

Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, каталонцы нацелены на Гризманна и надеются заменить им Филиппе Коутиньо. Отмечается, что с Неймаром дело обстоит сложнее, потому что парижане не намерены продавать игрока, и у него нет в контракте суммы отступных. Также сообщается, что если бы французский клуб согласился его продать, то «Барселона» могла бы использовать в сделке форварда Усмана Дембеле.

Напомним, в данный момент сумма отступных в контракте 28-летнего Гризманна составляет € 200 млн, но с 1 июля она уменьшится до € 120 млн.

Ранее сообщалось, что Неймар получил обвинения в изнасиловании. Информацию сообщает портал GloboEsporte.com. По словам пострадавшей, бразилец оплатил билет девушки до Парижа. Само происшествие случилось 15 мая в отеле Sofitel Paris. Как заявила девушка, Неймар прибыл к ней под вечер, был пьян и в определенный момент применил насилие по отношению к девушке.