Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, собирается ли московский клуб купить игрока «Ростова» Александра Гацкана.

По словам Кикнадзе, как только «Локомотив» продлит Тарасова – он сразу сообщит.

Функционер также прокомментировал слухи о переходе в команду Александра Гацкана.

«В трансферное окно – молчок. Сделаем дело – тогда будем рассказывать», — сказал Кикнадзе, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход полузащитника Игоря Денисова из клуба.

Напомним, об уходе Денисова из «Локомотива» стало известно 27 мая. Пока не сообщается, будет ли игрок продолжать карьеру. Ранее ему поступило предложение от ФК «Сочи», который вышел в Премьер-Лигу. Однако известный журналист Василий Конов сообщал, что сам игрок склоняется к завершению карьеры.