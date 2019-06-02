«Эвертон» оценил хорватского полузащитника Николу Влашича, который сезон-2018/19 на правах аренды провёл в ЦСКА.

Об этом сообщает footballinsider247.com. По информации источника, ливерпульский клуб оценил Влашича в 13,5 миллионов евро. Отмечается, игрок уже уведомил клуб, что хочет сменить команду.

Ранее сообщалось, что Влашич может стать футболистом турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает Fotospor. По информации источника, скауты турецкой команды просматривали футболиста в матче 21-го тура чемпионата России, где ЦСКА принимал «Уфу» (2:2). Влашичу в этой игре удалось отметиться забитым мячом. Отмечается, что клуб из Стамбула хочет арендовать Влашича у «Эвертона» на один сезон.

Кроме того, в СМИ сообщалось об интересе к хорватскому полузащитнику со стороны «Галатасарая».