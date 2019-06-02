Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение биатлониста Антона Шипулина в Instagram.

Шипулин разместил в Instagram видео и поинтересовался у поклонников, следят ли они за киберспортом. Дмитрий Губерниев ответил спортсмену в комментариях.

«А вы следите за киберспортом? 1 и 2 июня пройдёт европейский финал киберспортивного чемпионата PMCO, в котором Россия будет представлена несколькими командами. От всей души желаю нашим большой удачи и победы на турнире», — написал Шипулин в Instagram.

«Антон, мы следим за скверами в твоём городе», — ответил ему Губерниев.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из спорта чешской биатлонистки Габирэлы Коукаловой. По словам Губерниева, были времена , когда он и Коукалова общались нормально и даже с долей симпатии, но потом, сообщает комментатор, чешка начала сходить с ума , странно себя вести, а также придумывать различные истории и врагов.