Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщение биатлониста Антона Шипулина в Instagram.
Шипулин разместил в Instagram видео и поинтересовался у поклонников, следят ли они за киберспортом. Дмитрий Губерниев ответил спортсмену в комментариях.
«А вы следите за киберспортом? 1 и 2 июня пройдёт европейский финал киберспортивного чемпионата PMCO, в котором Россия будет представлена несколькими командами. От всей души желаю нашим большой удачи и победы на турнире», — написал Шипулин в Instagram.
«Антон, мы следим за скверами в твоём городе», — ответил ему Губерниев.
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А вы следите за киберспортом? Первого и второго июня пройдет Европейский финал киберспортивного чемпионата PMCO (PUBG Mobile Club Open), в котором Россия будет представлена несколькими командами. От всей души желаю нашим большой удачи и победы на турнире. Уверен, они все достойно представят нашу страну на турнире! PUBG MOBILE игра №1 в России в своей категории. Безусловно, к категории киберспортсменов меня отнести тяжело =) Но когда выдается свободное время я сам с удовольствием теперь в нее играю #PUBGMOBILE #PMCO
Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из спорта чешской биатлонистки Габирэлы Коукаловой. По словам Губерниева, были времена , когда он и Коукалова общались нормально и даже с долей симпатии, но потом, сообщает комментатор, чешка начала сходить с ума , странно себя вести, а также придумывать различные истории и врагов.