Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев рассказал о своих целях у руля клуба.

По словам Черышева, он будет стараться прикладывать максимум усилий для того, чтобы было хорошее развитие у нижегородского футбола.

«У меня огромное желание привезти на наш стадион, по крайней мере, Лигу Европы. Вот вы смеетесь, а у меня такая цель стоит!» — сказал Черышев, слова которого приводит Rusfootball.

Напомним, в ответном стыковом матче «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0, но не пробился в РПЛ. Единственный мяч забил полузащитник нижегородцев Даниил Фомин с пенальти на 45-й минуте встречи.

Первая встреча команд завершилась со счетом 3:1 в пользу «Крыльев Советов», таким образом по сумме двух встреч в российской премьер-лиге остается команда Миодрага Божовича, а подопечные Дмитрия Черышева возвращаются в ФНЛ.