Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал, что его подопечный начал подготовку к поединку с Дастином Порье.

По словам Мендеса, он очень рад начать подготовку к поединку против Дастина Порье, который состоится на турнире UFC 242 7 сентября в Абу-Даби.

«Но в конце вечера мы всё равно услышим фразу «И чемпионом остаётся…», — написал Хавьер Мендес в Instagram.

Ранее отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о возможных соперниках своего сына. По словам Абдулманапа, идет разработка троих соперников, это Фергюсон, реванш с Макгрегором и Дастин Порье. Нурмагомедов-старший отметил, что 7 сентября в главном бою вечера будет Хабиб, и он готовится к любому из этих соперников, но для Абдулманапа было бы логическим провести бой с Дастином Порье.