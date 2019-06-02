Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить лондонский «Челси».

Об этом сообщает Daily Star. По информации источника, лондонцы уже выходили на контакт с тренером. При этом не исключается, что нынешний главный тренер команды Маурицио Сарри этим летом может возглавить «Ювентус».

Напомним, 17 мая стало известно, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли хотел подписать контракт с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, но немец собирается продлить соглашение с мерсисайдцами.

Что касается Маурицио Сарри, он, скорее всего, покинет «Челси» после завершения сезона.