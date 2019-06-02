Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Сербии в третьем матче первого тура Лиги наций. Игра проходила в сербском городе Новый Сад на арене «СПЦ Войводина» и завершилась победой российской команды со счётом 3:2.

Подопечные Туомаса Саммельвуо проиграли первый сет со счётом 20:25, затем вышли вперед после двух следующих партиях. В четвертой партии сербы сумели сравнять счет, но в заключительном отрезке победу вырвали россияне.

Этот матч стал для российской команды третьим: ранее подопечные Туомаса Саммельвуо встречались со сборной Франции и потерпели поражение, а также обыграли команду Японии.

Финальная стадия турнира состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, в неё выйдут шесть команд, включая сборную США на правах организатора. Четвёрка сильнейших выйдет в решающий раунд, где сыграет в полуфиналах и финале.