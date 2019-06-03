УЕФА на своём официальном сайте назвал лучший гол в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

Первое место в рейтинге десяти голов занял мяч, который забил португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед». На втором месте оказался гол Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля» в полуфинале турнира, забитый со штрафного. Третью строчку занял гол Садио Мане в ворота «Баварии» в 1/8 финала турнира.

Ранее официальный сайт УЕФА опубликовал список 20 футболистов, которые вошли в состав команды сезона-2018/19 в Лиге чемпионов.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов 2018/19, в финальном матче обыграв «Тоттенхэм». Игра проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.