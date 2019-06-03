Петербургский «Зенит» продолжает интересоваться аргентинским защитником лиссабонского «Спортинга» Маркосом Акуньей.

Об этом сообщает A Bola. По информации источника, российский клуб может вернуться к переговорам о приобретении футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы предлагали 16 миллионов евро за аргентинца, плюс 4 миллиона в качестве бонусов. Руководство лиссабонского клуба отклонило предложение.

Действующий контракт футболиста со «Спортингом» рассчитан до июня 2023 года. Интерес «Зенита» к Акунье подтвердил известный футбольный агент Шандор Варга.

Также сообщалось, что в сферу интересов «Зенита» также попал защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Руководство петербуржцев готово предложить португальской команде 16 миллионов евро за испанского футболиста.