Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Руис отправил Джошуа в нокаут и стал чемпионом мира по боксу

Мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над представителем Великобритании Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Гол Барбашева не спас «Сент-Луис» в матче с «Бостоном»

Хоккейный клуб НХЛ «Бостон Брюинс» одержал победу в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли над командой «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счетом 7:2.

«Уфа» проиграла «Томи», но осталась в РПЛ

В ответном стыковом матче за право сыграть в новом сезоне российской премьер-лиги «Томь» дома обыграла «Уфу» со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий томского клуба Алексей Гасилин с передачи Исламнура Абдулавова на 11-й минуте.

Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Бывший тренер молодежного состава ЦСКА Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо». Об этом сообщает Sport24. По информации источника, официально об этом будет объявлено в понедельник, 3 июня.

«Нижний Новгород» обыграл «Крылья Советов», но не вышел в РПЛ

В ответном стыковом матче «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 1:0, но не пробился в РПЛ. Единственный мяч забил полузащитник нижегородцев Даниил Фомин с пенальти на 45-й минуте встречи.

Сборная России обыграла Сербию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Сербии в третьем матче первого тура Лиги наций. Игра проходила в сербском городе Новый Сад на арене «СПЦ Войводина» и завершилась победой российской команды со счётом 3:2.