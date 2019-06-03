Российский экс-фигурист, олимпийский чемпион Солт-Лэйк-Сити Алексей Ягудин рассказал, что произойдет, если встретит Никиту Джигурду или Евгения Плющенко.

В интервью порталу «СтарХит» Ягудин продолжил фразы корреспондента. Фигурист рассказал, что если обнаружит у себя в ванной Никиту Джигурду, то позвонит его экс-супруге Марине Анисиной. «Пусть забирает свое сокровище. Чистое, душистое, без посторонних запахов», — добавил Ягудин.

Также Ягудин рассказал, что сделает если же Ягудину свезет застрять в лифте с Евгением Плющенко. «Позову к нам в компанию Никиту Джигурду, который до этого был у меня в ванной», — продолжил фигурист.

Напомним, фигуристка Марина Анисина была замужем за актером Никитой Джигурдой до 2016 года. Одиночники Ягудин и Плющенко долгое время соперничали между собой за главные награды в мужском одиночном катании.