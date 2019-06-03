Экс-баскетболистка Катерина Кейру-Новосельцева рассказала о том, что ее супруг, защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.

В интервью порталу «Советский спорт» Новосельцева рассказала, что не покупала билеты на ЧМ, поскольку до последнего надеялась, что попадет на турнир как супруга игрока сборной России. Но игрока «Ростова» в сборную не вызвали. «Ваня откровенно желал, чтобы наши ребята проигрывали. И агрессивно реагировал на любой эпизод», — рассказала бывшая спортсменка.

«Как можно желать поражения своей национальной команде, в которую ты так стремился попасть?», — недоумевала жена Новосельцева, добавив, что и на клубном уровне футболист никогда не ощущал себя частью коллектива.

Напомним, не так давно Катерина Новосельцева рассказала, что её муж пропал, переписав совместное имущество на свою мать.