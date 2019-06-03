Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о том, какую пользу ей принесла работа у канадского специалиста Брайана Орсера.

В интервью китайскому порталу Weixin Медведева заявила, что Брайан Орсер и Трейси Уилсон стали самыми преданными сторонниками того, чтобы фигуристка продолжила карьеру. «Я верю, что они будут продолжать помогать мне развиваться», — рассказала спортсменка.

Также Медведева добавила, что работа с Орсером помогла ей избавиться от внешнего давления. «Тренер сказал, что мне необходимо сосредоточиться на себе, упорно тренироваться, бесстрашно выступать на льду», — сказала фигуристка, добавив, что ей наконец-то удалось это сделать.

Напомним, в первом сезоне работы с Брайаном Орсером Медведева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по фигурному катанию.