Испанский тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о положении дел в его бывшем клубе «Барселоне» и оценил возможность возвращения на пост наставника команды. Слова Гвардиолы цитирует Catalunya Radio.

По мнению Гвардиолы, Эрнесто Вальверде проделал хорошую работу за последние два сезона в каталонском клубе. «Конечно, мы с ним дружим, но это совсем не влияет на мою оценку», — добавил специалист. Как считает тренер «Сити», «Барселона» все еще остается верной своему особому стилю.

Гвардиола скептически оценил свои шансы стать тренером «Барселоны«. «Этот этап в моей жизни уже прошел, теперь настало время новых поколений», — сказал специалист, добавив, что «Камп-Ноу» навсегда остается в его сердце.

Напомним, Хосеп Гвардиола руководил «Барселоной» с 2008 по 2012 года и выиграл с командой два требла.