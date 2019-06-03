Чемпионский парад английского футбольного клуба «Ливерпуль» посетило около 750 тысяч человек. Данные британской полиции опубликовал портал BBC.

Вчера, 2 июня, футболисты «Ливерпуля» вместе с тренерским штабом и сотрудниками клуба проехали по улицам города, показав жителям только что выигранный трофей — кубок Лиги чемпионов. «Мерсисайдцы» последний раз выигрывали главный европейский футбольный трофей на клубном уровне в 2005 году.

Количество людей, посетивших чемпионский парад в Ливерпуле, примерно равно всему населению городской агломерации.

Напомним, в субботу, 1 июня, на стадионе «Ванда Метрополитано» состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2018/19. «Ливерпуль» со счетом 2:0 обыграл соперника по Английской премьер-лиге — лондонский «Тоттенхэм«. Эта победа стала шестой в истории клуба в главном еврокубковом футбольном турнире.