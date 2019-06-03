Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, почему в межсезонье клуб продал защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

В эфире программы «ПроФутбол» Фонсека рассказал, что уход Ракицкого был связан с хорошим предложением, которое оказалось полезным клубу. «Он подошел ко мне и сказал, что у него есть хорошее предложение. Мы это обговорили с президентом. Поняли, что для клуба это будет выгодно», — заявил тренер, добавив, что также сыграло роль желание Ракицкого играть в другом чемпионате.

Фонсека также отметил, что у него сложились прекрасные отношения с Ракицким. «Из тех футболистов, которые у меня были на протяжении этих трех лет в «Шахтере» Ракицкий, возможно, был человеком с наибольшим сердцем», — рассказал наставник донецкого клуба.

Напомним, Ярослав Ракицкий стал игроком «Зенита» в зимнее трансферное окно, став в сезоне и чемпионом России, и чемпионом Украины.