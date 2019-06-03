Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга объявила о старте бесплатных функциональных тренировок для всех желающих.

Занятия проходят на свежем воздухе на специально оборудованной площадке, которая расположена на Крестовском острове. Тренировки проводятся еженедельно по субботам, начало в 12:00 по московскому времени. Сообщается, что на занятиях будут развивать такие физические качества, как координация, сила, ловкость, выносливость. Ведут занятия тренеры Федерации бокса Санкт-Петербурга.

Сбор участников тренировки осуществляется в спортивном клубе Федерации на Крестовском острове по адресу Спортивная улица, д.2/1. Там можно переодеться в форму, а также оставить личные вещи, также в раздевалках оборудован душ.

В пресс-релизе федерации говорится о том, что занятия спортом на свежем воздухе начали набирать популярность у людей всех возрастов.