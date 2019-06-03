Немецкий журналист, расследовавший допинговые скандалы с участием российских спортсменов, Хайо Зеппельт прокомментировал материалы британской прессы о возможном отстранении сборной России от Олимпийских игр в Токио.

Свое мнение Зеппельт высказал в «Твиттере». Как считает журналист, если Россия публично не отрицает фальсификацию, то это показывает, насколько все серьезно. Также Зеппельт добавил, что культура сокрытия, очевидно, никуда не делась.

«Если официальные лица действительно подделали документы, чтобы помочь чемпиону мира избежать дисквалификации: можно ли допускать российских легкоатлетов на Олимпиаду?», — вопросил журналист.

Напомним, на прошлой неделе в британской прессе появилась информация о том, что Россию могут не допустить до Олимпиады 2020 года в Токио, поскольку чиновники ВФЛА покрывали допинговые выступления прыгуна в высоту Данила Лысенко, фальсифицируя документы.