Петербургский «Зенит» в летнее трансферное окно может приобрести аргентинского защитника Сантьяго Аскасибара, который минувший сезон провел в Бундеслиге. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Как стало известно СМИ, Аскасибар, выступающий за «Штутгарт», мог перейти в стан «сине-бело-голубых» еще в 2017 году, когда клуб возглавил Роберто Манчини, однако аргентинец выбрал команду из чемпионата Германии.

По итогам минувшего сезона «Штутгарт» вылетел из Бундеслиги, заняв 16-е место и уступив в стыковых матчах берлинскому «Униону». Из-за вылета команды и невзрачного выступления Аскасибара цена на игрока может упасть. Аскасибар сыграл в чемпионате Германии 22 матча, в которых получил 10 желтых карточек, а один раз был удален с поля. Также на счету аргентинца один автогол.