Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не примет участие в Европейских играх в Минске, поскольку получила травму ноги во время тренировки. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам старшего тренера сборной России Валентины Родионенко, Мустафина надорвала связку голеностопного сустава. Согласно рекомендациям врачей гимнастка не нагружает ногу, поэтому и пропустит соревнования. В составе сборной России Мустафину заменит Анастасия Ильянкова.

«Сама Мустафина отнеслась к пропуску Европейских игр с пониманием. Думаю, к Кубку России с ней будет все в порядке», — заявила Родионенко, добавив, что главным стартом сезона станет чемпионат мира в Германии.

Напомним, Европейские игры в Минске пройдут с 21 по 30 июня, в соревнованиях по 15 видам спорта примут участие более четырех тысяч спортсменов.